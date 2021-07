Salvini: 'Draghi è una risorsa eccezionale, anche per il Quirinale' (Di venerdì 2 luglio 2021) 'Penso che l'Italia abbia trovato in Mario Draghi una risorsa eccezionale per il Paese'. Lo afferma Matteo Salvini aggiungendo che, 'se a gennaio dovesse dirsi disponibile' per andare al Quirinale, '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) 'Penso che l'Italia abbia trovato in Mariounaper il Paese'. Lo afferma Matteoaggiungendo che, 'se a gennaio dovesse dirsi disponibile' per andare al, '...

Advertising

Linkiesta : I pestaggi di Santa Maria Capua Vetere e il dilemma del populismo italiano. Salvini e Meloni solidarizzano con gli… - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Draghi è una risorsa eccezionale, anche per il Quirinale' #matteosalvini - elio_vito : Qualcuno avverta #Salvini che stavolta non si sta mettendo contro #Letta e contro il #Pd, ma contro #Draghi e contr… - wacardon74 : @petergomezblog Abbiamo già visto,anche in altre occasioni, che Draghi da retta alla destra e le solite campagne fa… - GianfrancoCast1 : Allora #Draghi? Salvini non mi pare più agli interni. -