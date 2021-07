Praticamente, “non è aria”. Barbara D’Urso fuori Mediaset, perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso così (Di venerdì 2 luglio 2021) Ormai è chiaro che Mediaset stia vivendo un periodo di grande restauro, ma soprattutto di trasformazione. La maggior parte delle trasmissioni, il prossimo settembre, appariranno rinnovate in una chiave più moderna. Svariati volti simbolo della rete del biscione se ne sono andati, altri sono stati ridimensionati, come Barbara D’Urso e la sua Domenica Live. L’addio più inatteso e difficile da mandare giù è quello di Alessia Marcuzzi, lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di averlo appreso direttamente dai social. Quest’ultimo inoltre, durante la conferenza stampa ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 2 luglio 2021) Ormai è chiaro chestia vivendo un periodo di grande restauro, ma soprattutto di trasformazione. La maggior parte delle trasmissioni, il prossimo settembre, appariranno rinnovate in una chiave più moderna. Svti volti simbolo della rete del biscione se ne sono andati, altri sono stati ridimensionati, comee la sua Domenica Live. L’addio più inatteso e difficile da mandare giù è quello di Alessia Marcuzzi, lo stessoha dichiarato di averlo appreso direttamente dai social. Quest’ultimo inoltre, durante la conferenza stampa ...

