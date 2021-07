Platinette è dimagrito | la sua dieta? Compro il cibo ma butto tutto

(Di venerdì 2 luglio 2021) Mauro Coruzzi, in artee ha parlato della sua suae delle decisioni prese all'inizio dell'emergenza sanitaria: 'ilma il giorno dopo lo'.con unaabbastanza singolare: butta via ilche avanza. Mauro Coruzzi, questo il nome anagrafico dell'artista, ha spiegato le motivazioni di queste abitudini un'intervista a I Lunatici. L'emergenza sanitaria è servita aper prendere una decisione importante "Mi è venuta voglia di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Platinette dimagrito

Movieplayer.it

con una dieta abbastanza singolare: butta via il cibo che avanza. Mauro Coruzzi, questo il nome anagrafico dell'artista, ha spiegato le motivazioni di queste abitudini un'...Oggi, Mauro Coruzzi appare visibilmente, avrebbe infatti perso svariate taglie, scopriamo come funziona la dieta diPerdere peso è un traguardo difficile per tutti, ma ...Mauro Coruzzi, in arte Platinette è dimagrito e ha parlato della sua sua dieta e delle decisioni prese all'inizio dell'emergenza sanitaria: 'Compro il cibo ma il giorno dopo lo butto'. Platinette è di ...Dieta e attività fisica hanno permesso a Maurizio Coruzzi in arte "Platinette" di perdere molti chili. Ecco come funziona.