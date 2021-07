Pietro Berselli ci parla di “Spettatore” | il suo nuovo singolo

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 luglio 2021) “Ogni tanto sento di non avere il minimo controllo su quello che mi succede attorno, sembra che tutto mi passi davanti agli occhi ai 300 km/h mentre io sono lì a guardare, fermo, come davanti ad uno schermo” Venerdì 11 giugno 2021 è uscito, ilche annuncia il ritorno die l’uscita del suoalbum Evidentemente No, fuori per Dischi Sotterranei. Uncapitolo per il cantautore di stanza a Brescia ma ancora fedele alla scena padovana che ci racconta, con il suo inconfondibile e timido cantautorato rock, come si vive la vita da ...