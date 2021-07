Mourinho sui social: “Grazie mille Roma” (Di venerdì 2 luglio 2021) Anche José Mourinho ha espresso la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta dopo il suo arrivo a Ciampino. Su Instagram l’allenatore portoghese ha voluto rigraziare così i tifosi della Roma: “Grazie milla Roma, Grazie di cuore. Daje Roma”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho) Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Anche Joséha espresso la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta dopo il suo arrivo a Ciampino. Su Instagram l’allenatore portoghese ha voluto rigraziare così i tifosi della: “milladi cuore. Daje”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose(@jose) Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

