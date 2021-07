Modella yemenita tenta il suicidio in carcere: rinchiusa perché 'infrange codice morale' (Di venerdì 2 luglio 2021) La disperazione della giovane yemenita, stella nascente della moda intenazionale, Intissar al - Hammadi, l'ha portata a compiere il gesto estremo, tentando di uccidersi in prigione a Sana'a, dove è ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) La disperazione della giovane, stella nascente della moda intenazionale, Intissar al - Hammadi, l'ha portata a compiere il gesto estremo,ndo di uccidersi in prigione a Sana'a, dove è ...

GanimedAntonio : RT @globalistIT: Ogni integralismo nega i diritti umani e civili #Yemen #modella #carcere - fpannullo : RT @HuffPostItalia: Modella yemenita 19enne tenta il suicidio in carcere, gli Huthi: 'Infrange codice morale' - globalistIT : Ogni integralismo nega i diritti umani e civili #Yemen #modella #carcere - Paolo09195641 : RT @HuffPostItalia: Modella yemenita 19enne tenta il suicidio in carcere, gli Huthi: 'Infrange codice morale' - LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: Modella yemenita 19enne tenta il suicidio in carcere, gli Huthi: 'Infrange codice morale' -