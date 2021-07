Mancini | affrontiamo migliori in Europa ma siamo pronti

(Di venerdì 2 luglio 2021) Non sarà una partita facile ma ce la metteremo tutta per vincere ha detto Robertoa poche ore da Italia-Belgio, a Monaco, sfida dei quarti di finale degli Europei di calcio."Noi faremo la nostra partita sapendo cheforse la miglior squadra che ora c'è ininsieme alla Francia perché se è in testa al ranking in questo momento vuol dire che hanno fatto benissimo; sappiamo che è una sfida difficile ma cercheremo di fare la nostra partita cercando di vincerla". "Noi stiamo giocando bene - ha aggiunto- credo che per uno spettatore vedere le squadre al completo sia la cosa più bella, certo ...

Faremo la nostra partita cercando di vincerla " spiega Mancini. "Abbiamo grande rispetto per loro, ma dovremo fare il nostro gioco".