M5S calls leadership panel vote amid spectre of split

(Di venerdì 2 luglio 2021) Crimi announced that the procedure for people to run to be on the newwill be announced via a new IT platform for M5S members in the coming days after Grillo called for a. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5S calls

Zazoom Blog

There is speculation that he could form a party of his own that would reportedly be supported by many of the's lawmakers. Crimi announced that the procedure for people to run to be on the new ...Aria di scissione nei pentastellati. La maggioranza degli eletti è con Conte. L’apertura di Tansi: se l’ex premier fonda un partito, io sarò con lui. Letta programma l’arrivo in Calabria. Magorno (Iv) ...Il commissario: «I pacchetti di tessere con me non si fanno». Sui pentastellati: «Ho rispetto del travaglio interno degli altri partiti» ...