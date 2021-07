Laporta | «Stiamo lavorando per tenere Messi | lui vuole restare»

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il presidente del Barcellonaha detto che il club staperin blaugrana anche per le prossime stagioni Il presidente del Barcellona Joanha parlato nuovamente del caso Lionel, attualmente svincolato. Secondo quanto rilasciato alla testata Deportes Cuatro,ha detto che: «al suo contratto e siamo sulla strada giusta per trovare l’accordo., dal canto suo,con noi». L'articolo proviene da Calcio ...

Secondo quanto rilasciato alla testata Deportes Cuatro,ha detto che: "lavorando al suo contratto e siamo ...andando bene, ma bisogna inserire l'accordo nel fair play finanziario', ha dettoai giornalisti. 'Vogliamo che rimanga. Vorrei poter dire che Leo resta, ma non posso ancora dirlo. ...Il presidente del Barcellona prova a tranquillizzare i tifosi sulla permanenza di Messi: "Lui vuole restare, vogliamo trovare una soluzione".Diretta Svizzera Spagna streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i quarti degli Europei 2020.