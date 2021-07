In Presolana | tra panorami mozzafiato e assaggi di storia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Presolana tra

BresciaToday

...lungo "che si apre venerdì 2 con la ciclo - staffetta da Bergamo a Castione della, ...sabato 3 (giorno in cui è in calendario a Castione della Presolan un convegno per approfondire il tema ...... ma anche a Castione della, presso l'Hotel Milano Alpen, la struttura che ospita la ... Addetto stampa del CUS Pisail 2013 e il 2015. Corrispondente da Pisa per Radio Sportiva. Conduce "...Il Comune di Castione della Presolana si conferma il centro nevralgico per gli eventi estivi dell’altopiano, che spaziano dai laboratori per bambini alle degustazioni di prodotti tipici, dai percorsi ...La nuova stagione del Pisa è già cominciata, ma i primi annunci e appuntamenti ufficiali del calendario avverranno a partire dalla prossima settimana. Attesa per la presentazione del nuovo direttore s ...