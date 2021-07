Germania, la delusione di Gosens: 'Ho trattenuto le lacrime' (Di venerdì 2 luglio 2021) La corsa della Germania a Euro 2020 si è fermata agli ottavi di finale, dove la formazione di Löw si è arresa per 2 - 0 all'Inghilterra . Ai quarti, dunque, ci va Southgate, che sul suo cammino ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) La corsa dellaa Euro 2020 si è fermata agli ottavi di finale, dove la formazione di Löw si è arresa per 2 - 0 all'Inghilterra . Ai quarti, dunque, ci va Southgate, che sul suo cammino ...

Advertising

SEMPREFMILAN : RT @DiMarzio: #Euro2020| Parla #Gosens: dalla delusione per la #Germania al sogno vissuto in nazionale - DiMarzio : #Euro2020| Parla #Gosens: dalla delusione per la #Germania al sogno vissuto in nazionale - infoitsport : Germania, Low torna sull'addio di Mesut Ozil: 'Una grande delusione a livello personale' - MondoBN : LOW: “Delusione molto profonda. Sono io il r - sportli26181512 : Germania, Loew: 'Mi assumo tutta la responsabilità per l'eliminazione': Il Ct tedesco saluta la squadra dopo 15 ann… -