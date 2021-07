Genova, 20 luglio 2001 (Di venerdì 2 luglio 2021) “Massacrateli”: vent’anni fa, nei giorni del G8, la carica dei Carabinieri al corteo No Global in via Tolemaide e la morte senza giustizia di Carlo Giuliani. L’inizio di una guerra dentro le forze dell’ordine in cui furono stroncati i movimenti democratici Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 2 luglio 2021) “Massacrateli”: vent’anni fa, nei giorni del G8, la carica dei Carabinieri al corteo No Global in via Tolemaide e la morte senza giustizia di Carlo Giuliani. L’inizio di una guerra dentro le forze dell’ordine in cui furono stroncati i movimenti democratici

Advertising

espressonline : Genova, luglio 2001 In anteprima per voi, la copertina dell’Espresso in edicola, su app e online da domenica 4 lug… - summa57 : RT @espressonline: Genova, 20 luglio 2001 - AntonioFraschi : RT @espressonline: Genova, luglio 2001 In anteprima per voi, la copertina dell’Espresso in edicola, su app e online da domenica 4 luglio… - IsolaTiberina : RT @espressonline: Genova, 20 luglio 2001 - nonsonpago1 : RT @ilmanifesto: Da oggi parte la macchina del tempo. Si torna indietro di 20 anni, al 1 luglio 2001. Seguite l'account @IndymediaM che ri… -