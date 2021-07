Estate 2021, vacanze più brevi e non per tutti (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 15 milioni i connazionali già pronti a partire ma 10 milioni restano ancora indecisi. Aumenta tuttavia la propensione a ridurre la lunghezza della vacanza principale rispetto a quanto si rilevava solo un mese fa: la percentuale di coloro che staranno via per non più di una settimana passa infatti dal 51% al 60% degli intervistati e si riducono da 17% al 12% quelli che faranno vacanze di 11-14 giorni. In generale, secondo la rilevazione di giugno dell'Indice del Viaggiatore di Confturismo-Confcommercio, 3 intervistati su 10 faranno quest'Estate meno giorni di vacanza che nel 2019 e 5 su 10 si attesteranno sullo stesso numero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 15 milioni i connazionali già pronti a partire ma 10 milioni restano ancora indecisi. Aumenta tuttavia la propensione a ridurre la lunghezza della vacanza principale rispetto a quanto si rilevava solo un mese fa: la percentuale di coloro che staranno via per non più di una settimana passa infatti dal 51% al 60% degli intervistati e si riducono da 17% al 12% quelli che farannodi 11-14 giorni. In generale, secondo la rilevazione di giugno dell'Indice del Viaggiatore di Confturismo-Confcommercio, 3 intervistati su 10 faranno quest'meno giorni di vacanza che nel 2019 e 5 su 10 si attesteranno sullo stesso numero di ...

