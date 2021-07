«Emma» una rivista libertaria (Di sabato 3 luglio 2021) Un incontro Carlotta Pedrazzini per discutere sia della rivista Emma (Prospero editore) da lei diretta, sia per analizzare il periodo complesso che stiamo attraversando. Il tempo trascorre rapido nel parlare di politica, femminismo, società, guerre, eguaglianza, cultura, Resistenza e pandemia che si coniuga molto bene con economia. Il tutto da una prospettiva libertaria. Quando e perché è nata l’idea di dar vita alla rivista Emma? «Emma», rivista semestrale di culture e pensieri libertari, è nata da un’esigenza: ritagliare, all’interno del … Continua L'articolo proviene ... Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 luglio 2021) Un incontro Carlotta Pedrazzini per discutere sia della(Prospero editore) da lei diretta, sia per analizzare il periodo complesso che stiamo attraversando. Il tempo trascorre rapido nel parlare di politica, femminismo, società, guerre, eguaglianza, cultura, Resistenza e pandemia che si coniuga molto bene con economia. Il tutto da una prospettiva. Quando e perché è nata l’idea di dar vita alla? «»,semestrale di culture e pensieri libertari, è nata da un’esigenza: ritagliare, all’interno del … Continua L'articolo proviene ...

Advertising

RaffaellaMerlo : Com' è possibile che una persona come Emma Bonino in questo Paese non abbia nei sondaggi di gradimento almeno il 30%... ...mistero... - sun_flowerlover : RT @_diana87: La 'maledizione' di #SpiderMan, non solo #Zendaya e #TomHolland: i protagonisti dei film sull'Uomo Ragno che sono stati insie… - ludooooooo_ : ok ora mi date una mano. arianna ed rmma fanno il concerto lo stesso giorno ( emma l'ho vista gia due volte in sto… - msfabiola_ : RT @_diana87: La 'maledizione' di #SpiderMan, non solo #Zendaya e #TomHolland: i protagonisti dei film sull'Uomo Ragno che sono stati insie… - wishingnialler : RT @_diana87: La 'maledizione' di #SpiderMan, non solo #Zendaya e #TomHolland: i protagonisti dei film sull'Uomo Ragno che sono stati insie… -