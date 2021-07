Dopo la contagiosissima variante Delta arriva l' Epsilon | più resistente agli anticorpi

Advertising

almost_viola : La variante Delta è contagiosissima e gli australiani sembrano aver scoperto solo adesso che gli schermi in plexigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo contagiosissima

ANSA Nuova Europa

Come se non bastasse la variante Delta, ormai diffusa in un centinaio di Paesi, arriva quella Epsilon. La nuova mutazione del coronavirus si presenta con un bagaglio di modificazioni che l'ha fatta ...... dove si trova Tokyo, sono state provocate dallavariante Delta. A fare eco al ...il rinvio di un anno fa, Tokyo non ha rinunciato per evitare il tracollo economico. Tuttavia il ...Non si registra crescita proporzionale di ricoveri . Le vittime del coronavirus in Russia sono aumentate di 679 unità nelle ultime 24 ore . Morti in India superano i 400 mila, ma per gli esperti potre ...(ANSA) - NEW DELHI, 02 LUG - I morti di Covid-19 in India hanno superato la soglia dei 400.000. E' il terzo Paese al mondo a superare questa cifra, dopo gli Stati Uniti, che conta ad oggi 605.010 dece ...