'Dammi i soldi o i gioielli': 54enne picchia e minaccia l'anziana madre (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Nelle ultime ore sono stati due gli arresti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo; da un lato un 54enne romano che ha evaso gli arresti domiciliari, dall'altro un figlio accusato ripetutamente di maltrattamenti nei confronti della madre di 73 anni. Arresto Fonte Nuova Il primo arresto, come dicevamo, riguarda un 54enne di Fonte Nuova, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Mentana per evasione. L'uomo, ristretto ai domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti, è stato sorpreso in strada da una pattuglia della Stazione di Mentana, impiegata nei servizi di prevenzione e perlustrazione nel comune di Fonte ...

