Covid, monitoraggio Iss: continua la riduzione dell'Rt a 0,63 (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo i dati della bozza, che sono ora all'esame della cabina di regia, scende ancora l'incidenza dei casi di coronavirus in Italia: sono 9 ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 di 7 giorni fa Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo i datia bozza, che sono ora all'esamea cabina di regia, scende ancora l'incidenza dei casi di coronavirus in Italia: sono 9 ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 di 7 giorni fa

