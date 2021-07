Console belga a Napoli: "Abito a 100 metri da Mertens, vi svelo una cosa su Dries e la città" (Di venerdì 2 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Genovese, Console belga a Napoli. Ecco quanto evidenziato: "Sono tifoso del Napoli da sempre. Ho visto le partite più importanti della storia del Napoli. Mertens mi ricorda il modo di tirare di Diego Maradona. Quella di questa sera tra Italia-Belgio sarà una partita che si giocherà molto sulle individualità. Apprezzo molto l'Italia con i tre capisaldi napoletani con Donnarumma, Insigne e Immobile. Poi, Abito a 100 metri da Mertens e spero che faccia bella ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Genovese,. Ecco quanto evidenziato: "Sono tifoso delda sempre. Ho visto le partite più importanti della storia delmi ricorda il modo di tirare di Diego Maradona. Quella di questa sera tra Italia-Belgio sarà una partita che si giocherà molto sulle individualità. Apprezzo molto l'Italia con i tre capisaldi napoletani con Donnarumma, Insigne e Immobile. Poi,a 100dae spero che faccia bella ...

