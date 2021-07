A Osimo i riconoscimenti dell’Associazione nazionale partigiani “Renato Benedetto Fabrizi” | tra i premiati anche Alex Corlazzoli

Advertising

fattoquotidiano : A Osimo i riconoscimenti dell’Associazione nazionale partigiani “Renato Benedetto Fabrizi”: tra i premiati anche Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimo riconoscimenti

Il Fatto Quotidiano

... monsignor Angelo Spina, arcivescovo dell'arcidiocesi di Ancona -; monsignor Pierantonio ... Nel dire la verità non si aspettano applausi,, notorietà e citazioni: sanno che il ...Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona -, poi creato cardinale dal Papa (2007); Michele ... Per l'Antologia ne apprezzo i vari temi degli eventi trascorsi, con foto edel ...Da Termini Imerese, passando per Molfetta, Lesmo, per arrivare a Osimo in tutte le città italiane in cui è presente un centro o una sede della Lega del Filo d’Oro si è celebrata la Giornata Nazionale ...Ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca dei significati più profondi della parola di Dio monsignor Franco Festorazzi, teologo e "papà" della nuova traduzione del testo della Bibbia, morto giovedì n ...