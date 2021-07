Variante Delta, Ema: “Due dosi di vaccino proteggono” (Di giovedì 1 luglio 2021) Due dosi di vaccino proteggono dalla Variante Delta del coronavirus. “Sembra che i quattro vaccini autorizzati nell’Ue proteggano contro tutte le varianti” del coronavirus Sars-CoV-2, “inclusa la Delta”, quella identificata per la prima volta in India, afferma l’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “I primi dati suggeriscono che due dosi di vaccino proteggono contro la Variante Delta e che gli anticorpi derivanti dai vaccini approvati neutralizzano la Variante”, aggiunge l’Ema via ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Duedidalladel coronavirus. “Sembra che i quattro vaccini autorizzati nell’Ue proteggano contro tutte le varianti” del coronavirus Sars-CoV-2, “inclusa la”, quella identificata per la prima volta in India, afferma l’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “I primi dati suggeriscono che duedicontro lae che gli anticorpi derivanti dai vaccini approvati neutralizzano la”, aggiunge l’Ema via ...

