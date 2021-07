Temptation Island reality di punta e stravince con gli ascolti tv (Di giovedì 1 luglio 2021) Temptation Island stravince con gli ascolti anche per questa nuova edizione. Il reality ha sbalordito tutti i telespettatori ed è stato riconfermato come il programma di punta anche questa ottava edizione. Il conduttore Filippo Bisciglia ha scelto di condividere sui social Instagram un ringraziamento speciale per tutti gli spettatori che ieri sera, durante la prima puntata della nuova edizione, sono rimasti incollati al televisore e si sono appassionati alle nuove coppie. Ben oltre 3 milioni di spettatori e il 20% di share per il reality più amato e atteso ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021)con glianche per questa nuova edizione. Ilha sbalordito tutti i telespettatori ed è stato riconfermato come il programma dianche questa ottava edizione. Il conduttore Filippo Bisciglia ha scelto di condividere sui social Instagram un ringraziamento speciale per tutti gli spettatori che ieri sera, durante la primata della nuova edizione, sono rimasti incollati al televisore e si sono appassionati alle nuove coppie. Ben oltre 3 milioni di spettatori e il 20% di share per ilpiù amato e atteso ...

Advertising

pevfctnow : ma come funziona temptation island? non l'ho mai visto aiuto - michelaanh : RT @stanga_mattia: Sei dubbioso sulla tua vita di coppia? Vuoi capire se ci potrà davvero essere un futuro tra voi due? State pensando di a… - gambaditanc : RT @inlovewithfede_: Temptation Island è quel programma che mi fa capire che devo solo ringraziare se sono single - willsolacestan : Recupero la 1ª puntata di Temptation Island ~ a inutilissimo thread - infoitcultura : “Lo sa quanto sono malato”, Tommaso a Temptation Island non fa ridere per niente -