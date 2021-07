"Spari sui migranti": cos'è successo davvero tra Ong e guardacoste (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Ong Sea Watch ha denunciato con un video l'azione di una motovedetta della Guardia Costiera libica che avrebbe sparato colpi di avvertimento nei confronti di un barcone carico di migranti. L'azione sarebbe avvenuta in acque Sar maltesi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Ong Sea Watch ha denunciato con un video l'azione di una motovedetta della Guardia Costiera libica che avrebbe sparato colpi di avvertimento nei confronti di un barcone carico di. L'azione sarebbe avvenuta in acque Sar maltesi

Advertising

Claudio69_ : Con tutto il rispetto mi sembra proprio che Carnevali spari sempre una marea di cazzate, soprattutto quella che ci… - PierAlbanese : detenuti, ufficialmente morti per overdose. Per la nona, Salvatore Piscitelli, l'indagine è ancora aperta. Sui socc… - fearlsswt : @slutforbetty 'per favore continua' harry roteò gli occhi, ma il suo cipiglio si trasformò in una smorfia e il ghig… - AndreaSquittie2 : @Turi_000 @bravimabasta @cardinale_anna Chi? Chi non è fuoriuscito dovrebbe essere la domanda. Il M5S sui migranti… - andros3000 : @GuidoCrosetto A te ti si nota quando spari minkiate sui 5stelle ?? -