Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano sesso e nome del loro secondo bebè! (Di giovedì 1 luglio 2021) Pochi minuti fa Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno comunicato di essere in attesa di un bel maschietto! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@Pietro Tartaglione) Auguroni ai futuri genitori da tutto lo staff di IsaeChia L'articolo proviene da Isa e Chia.

_peacewillwin_x : rosa perrotta chiama il figlio mario achille forse nunzio non era così male - ariannad__7 : Chiedendomi se Rosa Perrotta tra un anno cambierà nome anche a 'Mario Achille' - adtoomuch : NON ROSA PERROTTA CHE CHIAMERÁ IL SUO SECONDO FIGLIO MARIO ACHILLE - IsaeChia : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano sesso e nome del loro secondo bebè! #uominiedonne - spill___ : Ma il figlio di rosa Perrotta non si chiamava Domenico? Perché ora Ethan? Non sto capendo ?????? -