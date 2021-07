Luis Enrique: “Non ho visto squadre migliori della Spagna a Euro 2020” (Di giovedì 1 luglio 2021) Luis Enrique ha parlato così in conferenza stampa della vigilia del quarto di finale che vedrà la sua Spagna affrontare la Svizzera: “Se ho visto qualche nazionale migliore della Spagna? No. Anche se commettiamo alcuni errori individuali, l’attitudine di squadra è sempre positiva. Siamo tra le migliori nazionali in fase difensiva. La Svizzera la conosciamo bene, così come loro conoscono noi. Per come fanno pressione e attaccano anche loro sono tra le migliori squadre dell’Europeo, sarà molto complicato ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021)ha parlato così in conferenza stampavigilia del quarto di finale che vedrà la suaaffrontare la Svizzera: “Se hoqualche nazionale migliore? No. Anche se commettiamo alcuni errori individuali, l’attitudine di squadra è sempre positiva. Siamo tra lenazionali in fase difensiva. La Svizzera la conosciamo bene, così come loro conoscono noi. Per come fanno pressione e attaccano anche loro sono tra ledell’peo, sarà molto complicato ...

