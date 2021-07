Love is in the air, trama 1° luglio: Eda e Fifi a caccia di prove (Di giovedì 1 luglio 2021) Decisioni shock e clamorosi colpi di scena caratterizzeranno la puntata di Love is in the air di oggi, giovedì 1° luglio. La trama odierna dell'appassionante soap opera turca, infatti, annuncia che Serkan ed Eda continueranno ad essere in forte contrapposizione per la questione del progetto di illuminotecnica rubato. Dopo essere stata accusata pubblicamente dall'imprenditore di essere la responsabile della fuga di informazioni riservate della Art Life, la fioraia deciderà di licenziarsi e chiudere definitivamente ogni rapporto con Serkan. Tuttavia, quest'ultimo sopraggiungerà proprio quando Eda starà per andare via dallo studio e tra ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 luglio 2021) Decisioni shock e clamorosi colpi di scena caratterizzeranno la puntata diis in the air di oggi, giovedì 1°. Laodierna dell'appassionante soap opera turca, infatti, annuncia che Serkan ed Eda continueranno ad essere in forte contrapposizione per la questione del progetto di illuminotecnica rubato. Dopo essere stata accusata pubblicamente dall'imprenditore di essere la responsabile della fuga di informazioni riservate della Art Life, la fioraia deciderà di licenziarsi e chiudere definitivamente ogni rapporto con Serkan. Tuttavia, quest'ultimo sopraggiungerà proprio quando Eda starà per andare via dallo studio e tra ...

Love is in the air, anticipazioni al 9 luglio: Selin vorrebbe sposare Ferit Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che narra la tormentata storia d'amore fra l'imprenditore Serkan Bolat (Kerem Bursin) e l'architetto paesaggista Eda Yi ...

Love is in the air, anticipazioni 1…" I due condividono il set della serie turca e, dopo essere stati amici per diverso tempo, si sarebbero innamorati perdutamente Kerem e la sua famiglia hanno trascorso un lunghissimo periodo in Texas…

