LEGO Ferrari 488 GTE | il primo modello a superare i 200 km h

(Di giovedì 1 luglio 2021) LaTECHNIC488 GTE “AF Corse #51” è ila sfrecciare ad oltre 200 km/h su un vero circuito automobilistico Il Gruppoha “tagliato” un traguardo molto speciale: il setTechnic488 GTE “AF Corse #51” ha avuto l’onore di sfrecciare sul leggendario Circuito di Modena, in Italia. La realizzazione di questo memorabile evento è stata possibile grazie a un team di circa 20 persone, che ha installato la versione di mattoncini dell’auto da corsa su una vera488 GTE, guidata per l’occasione ...

ha "tagliato" un traguardo molto speciale: il setTechnic488 GTE 'AF Corse #51' ha avuto l'onore di sfrecciare sul Circuito di Modena , in Italia. La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie a un team di circa 20 persone,......a bordo della piccolain scala. Inoltre, nella stessa giornata è sceso in pista anche l'appassionato Matteo Fossati, vincitore del concorso online 'Vinci un giorno in pista conTechnic', ...La LEGO TECHNIC Ferrari 488 GTE "AF Corse #51" è il primo modello LEGO a sfrecciare ad oltre 200 km/h su un vero circuito automobilistico.Il modellino in scala è stato collegato, tramite un braccio meccanico, al frontale dell'originale vettura da competizione, guidata per l'occasione dal pilota ufficiale Giancarlo Fisichella ...