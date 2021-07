Juve | Agnelli | ' Ok a dialogo con Uefa' Cherubini | ' Ronaldo resta'

(Di giovedì 1 luglio 2021) TORINO - Giorno di presentazioni in casa. Con l'inizio ufficiale della stagione sportiva 2021 - 2022, il presidente bianconero Andreapresenzia una conferenza stampa all'interno dell'...

Advertising

juventusfc : ?? Agnelli: «Abbiamo ricevuto una lettere che ci ammetteva alla #UCL. Voglio ribadire la nostra volontà di dialogo p… - juventusfc : ?? Agnelli: «Per quanto riguarda #Cherubini: è un punto di orgoglio della società. E' il primo manager ad alto livel… - juventusfc : ?? Agnelli: «Ci siamo trovati ad usare quelle risorse a difesa delle perdite pregresse. Questa operazione deve avere… - salvatore3269 : RT @_Morik92_: Punti chiave conferenza #Juve #Agnelli: 'Volontà di dialogo con la Uefa, non abbiamo paura delle minacce. Con Ceferin si pu… - deatoffees : #Arrivabene già in linea con la #Juve dopo un minuto dalla sua presentazione, pensare che ci sono giornalisti e tif… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Agnelli

Andreaconferma le perdite stimate di circa 320 milioni di euro nel triennio causa pandemia e l'aumento di capitale fino a 400 milioni di euro, poi l'affondo sulla Superlegue : 'Abbiamo ...TORINO - Giorno di presentazioni in casa. Con l'inizio ufficiale della stagione sportiva 2021 - 2022, il presidente bianconero Andreapresenzia una conferenza stampa all'interno dell'Allianz Stadium. Argomenti di giornata sono ...Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui". Andrea Agnelli, presidente della Juventus, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda sul suo rapporto con il numero uno dell'Uefa dopo il caos ...Andrea Agnelli, nella conferenza stampa per la presentazione dell'area sportiva, ha parlato anche del consiglio di amministrazione della Juventus di ieri ...