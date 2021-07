ISU Grand Prix 2021-22 | ecco dove e quando gareggeranno gli azzurri

(Di giovedì 1 luglio 2021) Si sta definendo il programma del prossimo ISU-22 di pattinaggio di figura.si tiene l’ISU-2022? La International Skating Union ha infatti definito le assegnazioni per il massimo circuito itinerante della disciplina con sei tappe in calendario in questa appassionante stagione olimpica. Il via il 22 ottobre da Las Vegas, sede di Skate America, negli Stati Uniti, e Finali invece previste ad Osaka, in Giappone, dal 9 al 12 dicembre. Sui migliori ghiacci del mondo si sfideranno, nel complesso, 38 uomini, 44 donne, 25 coppie di ...

