Honda Civic Type R - In pista con la Limited Edition (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel mondo dell'auto ci sono tante Limited Edition, perciò chiariamo da subito cosa si intende con ciò per la Civic Type R. Partiamo dall'ovvio: tiratura limitata (solo 100 gli esemplari destinati all'Europa) e un prezzo, 50.000 euro, di almeno 7.000 euro superiore alle altre varianti. C'è poi una specifica caratterizzazione estetica, fatta di elementi decorativi e interni ad hoc. Nel caso della sportiva di Honda, però, la Limited Edition corrisponde anche alla versione più pistaiola, che siamo andati a guidare a Vallelunga. Rivisitata, ma non potenziata. ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel mondo dell'auto ci sono tante, perciò chiariamo da subito cosa si intende con ciò per laR. Partiamo dall'ovvio: tiratura limitata (solo 100 gli esemplari destinati all'Europa) e un prezzo, 50.000 euro, di almeno 7.000 euro superiore alle altre varianti. C'è poi una specifica caratterizzazione estetica, fatta di elementi decorativi e interni ad hoc. Nel caso della sportiva di, però, lacorrisponde anche alla versione piùiola, che siamo andati a guidare a Vallelunga. Rivisitata, ma non potenziata. ...

