Gualtieri e Michetti | candidati inabissati in attesa del vero match

(Di giovedì 1 luglio 2021) Fare campagna elettorale, ma senza dare troppo nell’occhio. Sembra un controsenso, invece succede ora a Roma, trasversalmente. Isindaci del centrosinistra e del centrodestra, infatti – Robertoed Enrico– si stanno esercitando nell’arte della politica sottomarina: ci siamo, parliamo, ma risparmiando le forze per il rush finale di settembre, evitando scontri diretti anzitempo, con incursioni settoriali più che con approccio bellicoso (il contrario dell’approccio del terzo incomodo Carlo Calenda). Ecco dunqueche, a Radio 24, parla della creazione di un’agenzia per attrarre ...

Sondaggi Demoskopica: Comunali Roma, è sfida a due traNella corsa a sindaco di Roma, il candidato di centrodestra Enricosarebbe in leggero vantaggio sullo sfidante di centrosinistra, Roberto...Secondo Demopolis, il candidato di centrodestra Enricoparte davanti al candidato di centrosinistra Roberto, alla sindaca uscente Virginia Raggi e Carlo Calenda. A meno di sorprese,...Confido, spero e faccio un appello affinche’ Roma Capitale assolva i suoi doveri. Se non lo fa e’ gia’ deciso che si andra’ avanti con il commissariamento”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Ni ...Secondo i sondaggi realizzati da Demoskopica il candidato di centrodestra sarebbe in leggero vantaggio sullo sfidante di centrosinistra ...