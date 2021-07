Francesca Fialdini distrugge Mara Venier: crudeltà allo stato puro per la conduttrice (Di giovedì 1 luglio 2021) La bionda giornalista della Rai è rimasta molto incredula del comportamento di Mara Venier nei suoi confronti. Francesca Fialdini è una conduttrice che ha iniziato la sua carriera come speaker… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 1 luglio 2021) La bionda giornalista della Rai è rimasta molto incredula del comportamento dinei suoi confronti.è unache ha iniziato la sua carriera come speaker… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

carotelevip : Leggo su - blogtivvu : Perché #MaraVenier non lancia #FrancescaFialdini? “Le starò sulle balle” - zazoomblog : Francesca Fialdini astio con Mara Venier? «Forse le sto sulle balle» - #Francesca #Fialdini #astio #Venier? - Luca_zone : RT @tvblogit: Francesca Fialdini: “Da noi… a ruota libera non è ancora nata sul piano del contenuto. Mara Venier non mi lancia? È un mister… - giadinagrisu : RT @cheTVfa: Francesca Fialdini su Mara Venier - Nessuna polemica! Ecco cosa ha detto veramente Francesca Fialdini - a noi di cheTVfa - a… -