Everton: Rafa Benitez succede ad Ancelotti (Di giovedì 1 luglio 2021) Torna a casa Rafa Benitez, ma stavolta ad attenderlo è l’altra sponda di Liverpool, ovvero l’Everton che lo ha scelto per raccogliere l’eredità di Carlo Ancelotti passato al Real Madrid. Le minacce ricevute nei giorni scorsi dai tifosi dei Toffues, che mal digerivano il suo arrivo visto i trascorsi con i cugini, non hanno minimamente scalfito il tecnico spagnolo che torna a sedersi su una panchina prestigiosa. Everton: Benitez è l’uomo giusto? La sua carriera certamente non si discute come dimostrano i trofei vinti con il Liverpool(Champions League), Napoli(Coppa Italiana e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Torna a casa, ma stavolta ad attenderlo è l’altra sponda di Liverpool, ovvero l’che lo ha scelto per raccogliere l’eredità di Carlopassato al Real Madrid. Le minacce ricevute nei giorni scorsi dai tifosi dei Toffues, che mal digerivano il suo arrivo visto i trascorsi con i cugini, non hanno minimamente scalfito il tecnico spagnolo che torna a sedersi su una panchina prestigiosa.è l’uomo giusto? La sua carriera certamente non si discute come dimostrano i trofei vinti con il Liverpool(Champions League), Napoli(Coppa Italiana e ...

