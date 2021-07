“Come un uomo”, il nuovo singolo di Luisa Corna [VIDEO] (Di giovedì 1 luglio 2021) Luisa Corna – Ph. By R GeilingIl brano, disponibile dal 23 giugno fa parte dell’album “Le cose vere” ora disponibile anche nel formato cd È finalmente su Youtube il VIDEO di “Come un uomo” (NAR International), il nuovo singolo di Luisa Corna, brano che invita chi l’ascolta a riprendere coscienza di sé stessi e delle proprie particolarità, per trovare il proprio Universo e tornare ad essere più sociale e meno “social”, che Luisa ha scritto con Riccardo Brizi, tratto dal suo album “Le cose vere”, adesso disponibile anche in ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 luglio 2021)– Ph. By R GeilingIl brano, disponibile dal 23 giugno fa parte dell’album “Le cose vere” ora disponibile anche nel formato cd È finalmente su Youtube ildi “un” (NAR International), ildi, brano che invita chi l’ascolta a riprendere coscienza di sé stessi e delle proprie particolarità, per trovare il proprio Universo e tornare ad essere più sociale e meno “social”, cheha scritto con Riccardo Brizi, tratto dal suo album “Le cose vere”, adesso disponibile anche in ...

