Aumenta il pressing per riaprire le discoteche

AGI - Le discoteche, ancora, non riaprono. E sale il pressing, da più parti (anche se alcuni esperti chiedono protocolli molto rigorosi) per individuare una data certa per la ripartenza di un settore completamente fermo, ormai, da troppo tempo. "Dobbiamo metterci d'accordo - sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - se diciamo che il vaccino serve e il green pass funziona, allora dobbiamo utilizzarli anche per far funzionare le altre attività. Con il green pass e le regole si può andare in quella direzione. Spero che su questo ci sia una responsabilità da parte di tutti per continuare ad avere una linea di coerenza".

Ultime Notizie dalla rete : Aumenta pressing Riso, la produzione delle varietà italiane aumenta di oltre il 20% A inizio anno si è riscontato un aumento esponenziale dell'import di Japonica dal Myanmar, solo recentemente (e dopo un lungo pressing del mondo produttivo nazionale) colpito dalle sanzioni europee ...

Euro 2020, Italia - Austria 2 - 1 ai supplementari: azzurri ai quarti di finale La pressione degli uomini di Mancini aumenta. Al 14' iniziativa di Insigne che scappa a sinistra: ... L'Austria è sempre ordinata nelle coperture, il pressing è efficace e il match è bloccato: le ...

Aumenta il pressing per riaprire le discoteche AGI - Agenzia Giornalistica Italia Aumenta il pressing per riaprire le discoteche Fedriga: "Se diciamo che il vaccino serve e il green pass funziona, allora dobbiamo utilizzarli anche per far funzionare le altre attività" ...

Aumenta l’esposizione delle imprese con le banche Pistoia. Oltre un’impresa su tre non sarebbe in grado di rispettare gli impegni con le banche, e quasi il 15 per cento rischia di dover abbassare le saracinesche. E’ quanto emerge da una indagine prom ...

