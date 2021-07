Alex Zanardi, la moglie Daniela: «Non parla, ma comunica con noi e si allena» (Di giovedì 1 luglio 2021) Ancora una volta si dimostra il lottatore che è sempre stato. Alex Zanardi non ha mollato neanche questa volta, dopo l’incidente di poco più di un anno fatto quando percorreva con la sua handbike le strade toscane in una staffetta con scopo benefico. Per la prima volta la moglie Daniela, intervistata da Bmw, racconta come sta il pilota e campione paralimpico. «Le condizioni di Alex sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero». Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 luglio 2021) Ancora una volta si dimostra il lottatore che è sempre stato. Alex Zanardi non ha mollato neanche questa volta, dopo l’incidente di poco più di un anno fatto quando percorreva con la sua handbike le strade toscane in una staffetta con scopo benefico. Per la prima volta la moglie Daniela, intervistata da Bmw, racconta come sta il pilota e campione paralimpico. «Le condizioni di Alex sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero».

Advertising

Gazzetta_it : Zanardi, parla la moglie: “Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare” - MediasetTgcom24 : Zanardi, la moglie: 'Condizioni di Alex sono stabili' #alexzanardi - viaggiareonthe1 : Moglie Zanardi, 'Alex comunica ma non parla ancora' - GiovannaCampi6 : RT @GiaPettinelli: Moglie Zanardi, 'Alex comunica ma non parla ancora' - Attualità - - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Zanardi: la moglie Daniela: “Le condizioni di Alex sono stabili, riesce a comunicare ma non a parlare con noi” https://t… -