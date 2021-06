Violenze al carcere, agenti in servizio: smarriti e disillusi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Si respira aria di smarrimento e disillusione tra i poliziotti penitenziari del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Ce) dopo gli arresti e le sospensioni di oltre 50 agenti in servizio proprio all’istituto casertano, coinvolti nell’indagine della Procura sui pestaggi nei confronti dei detenuti del reparto Nilo avvenuti il 6 aprile del 2020; molte altre decine sono indagate. Per ora non è la rabbia il sentimento prevalente. “E’ come se avessimo contratto una malattia grave – spiega un agente con un metafora – ci sentiamo smarriti, sofferenti, senza sapere cosa ci può ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Si respira aria di smarrimento eone tra i poliziotti penitenziari deldi Santa Maria Capua Vetere (Ce) dopo gli arresti e le sospensioni di oltre 50inproprio all’istituto casertano, coinvolti nell’indagine della Procura sui pestaggi nei confronti dei detenuti del reparto Nilo avvenuti il 6 aprile del 2020; molte altre decine sono indagate. Per ora non è la rabbia il sentimento prevalente. “E’ come se avessimo contratto una malattia grave – spiega un agente con un metafora – ci sentiamo, sofferenti, senza sapere cosa ci può ...

