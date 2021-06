VIDEO Fognini-Djere 3-1, highlights Wimbledon 2021: l’azzurro passa al terzo turno, ora c’è Rublev (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fabio Fognini ha sconfitto il serbo Laslo Djere e si è qualificato al terzo turno di Wimbledon 2021. Il tennista italiano si è imposto in quattro set contro un avversario particolarmente rognoso e si è così regalato la possibilità di fronteggiare il fortissimo russo Andrey Rublev. Il ligure cercherà l’impresa contro il numero 7 al mondo, la missione sarà complicata ma il nostro portacolori proverà a raggiungere gli ottavi di finale nello Slam in scena sull’erba londinese. Fabio Fognini ha dominato i primi due set, poi ha perzo a zero la terza frazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fabioha sconfitto il serbo Lasloe si è qualificato aldi. Il tennista italiano si è imposto in quattro set contro un avversario particolarmente rognoso e si è così regalato la possibilità di fronteggiare il fortissimo russo Andrey. Il ligure cercherà l’impresa contro il numero 7 al mondo, la missione sarà complicata ma il nostro portacolori proverà a raggiungere gli ottavi di finale nello Slam in scena sull’erba londinese. Fabioha dominato i primi due set, poi ha perzo a zero la terza frazione ...

