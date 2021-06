USA, scorte petrolio settimanali in calo oltre attese (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono ancora le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 25 giugno 2021, sono scesi di 6,7 milioni a 452,3 MBG, contro attese per una diminuzione di 4,6 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 0,9 milioni a 137,1 MBG, contro attese per un aumento di 0,5 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 1,5 milioni a quota 241,6 MBG (era atteso un calo di circa 0,9 milioni). Le riserve strategiche di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono ancora ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 25 giugno 2021, sono scesi di 6,7 milioni a 452,3 MBG, controper una diminuzione di 4,6 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 0,9 milioni a 137,1 MBG, controper un aumento di 0,5 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato un aumento di 1,5 milioni a quota 241,6 MBG (era atteso undi circa 0,9 milioni). Le riserve strategiche di ...

