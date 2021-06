(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – “Servonoma devono essere realistiche adattarsi alla realtà, una realtà in cui il livello medio del debito è 102% e i paesi che rispettano la regola del 3% quest’anno saranno due e o forse tre. Questo non vuol dire mettere in discussione le soglie dei trattati anche se sappiamo tutti che non hanno un gran razionale economico e sono basate sulla media del debito dei paesi all’epoca. Sappiamo, infatti, che se partiamo dalla fine cioè dalla modifica di quelle soglie non andiamo molto lontano”. È quanto ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Paolointervenuto a ...

Advertising

DividendProfit : UE, Gentiloni: “Necessarie regole fiscali comuni attuabili e e pro crescita” -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni Necessarie

Borsa Italiana

"Dobbiamo lavorare sulle regole " ha proseguito" per rendere sostenibile il percorso di rientro del debito, che è indispensabile al di là delle soglie, soprattutto per un paese come l'..."Dobbiamo lavorare sulle regole " ha proseguito" per rendere sostenibile il percorso di rientro del debito, che è indispensabile al di là delle soglie, soprattutto per un paese come l'...(Teleborsa) – “Servono regole fiscali comuni ma devono essere realistiche adattarsi alla realtà, una realtà in cui il livello medio del debito è 102% e i paesi che rispettano la regola ...Il ritorno alla normalità economica post pandemia mette l'Ue e i suoi stati membri di fronte a un grande dilemma: la classe politica tedesca fa blocco per tornare alla status quo ante pandemia ma la ...