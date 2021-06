The Witcher 3, il Segno Axii nasconde un dettaglio che è sfuggito a tutti (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Curiosità: quando Geralt usa il Segno Axii in Witcher3, in realtà lo sta scandendo nell'alfabeto internazionale della lingua dei segni. Sono sordo, e mi ci sono voluti secoli per notarlo." ha commentato oggi su Reddit un fan della serie, rivelando un dettaglio sotto gli occhi di tutti che però nessuno aveva mai notato. I Segni utilizzati da Geralt e compagni vengono attivati utilizzando l'alfabeto della lingua dei segni. Il fantastico dettaglio di The Witcher 3: Wild Hunt è stato catturato dal Redditor Iridonia. Geralt sta effettivamente usando il fingerspelling per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Curiosità: quando Geralt usa ilin3, in realtà lo sta scandendo nell'alfabeto internazionale della lingua dei segni. Sono sordo, e mi ci sono voluti secoli per notarlo." ha commentato oggi su Reddit un fan della serie, rivelando unsotto gli occhi diche però nessuno aveva mai notato. I Segni utilizzati da Geralt e compagni vengono attivati utilizzando l'alfabeto della lingua dei segni. Il fantasticodi The3: Wild Hunt è stato catturato dal Redditor Iridonia. Geralt sta effettivamente usando il fingerspelling per ...

