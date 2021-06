Si ribalta un barcone a largo di Lampedusa | 7 morti Nuova ondata di sbarchi | quasi 400 arrivi in 48 ore

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 giugno 2021) È di almeno sette vittime e nove dispersi il bilancio dell’ultimo naufragio avvenuto questa notte a circa 5 miglia adi. Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione si èta all’improvviso facendo cadere diverse persone in mare. I soccorritori hanno salvato 48 naufraghi, cinque invece hanno perso la vita in mare. I sopravvissuti e le salme sono stati trasportati a molo Favarolo per sbarcare. Solo nell’ultima notte asono sbarcati quattro barconi con a bordo in totale 256 migranti. Le prime tre imbarcazioni sono state intercettate a partire dalle 3.30 adell’isola. ...