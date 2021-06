Restrizioni in arrivo con la scusa della variante. E Speranza rinizia: “Chiudere ora per salvare…” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non vedeva l’ora il ministro della Salute Roberto Speranza di rimettere mano a qualche restrizione. E in accordo con il Cts rilanciare quel leit motiv che ci accompagna sin dall’inizio di questa vicenda: “Chiudere ora per salvare…”. All’inizio fu l’estate, poi l’autunno, poi il Natale, poi la Pasqua, poi ancora l’estate e ora, infatti, dicono proprio come un anno fa: “Chiudere ora per salvare l’autunno”. Stavolta il pretesto per varare nuovi lockdown è il diffondersi della variante Delta.



