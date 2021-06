Poliziotto accoltellato a Napoli | Fsp | “è ora di dire basta”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Nella tarda serata di ieri, a, l’ennesimo caso di un agente di Polizia che si è salvato da un accoltellamento solo grazie alla sua prontezza e alla buona sorte. Politica e Istituzioni non possono più stare a guardare. Si susseguono, quasi quotidianamente, episodi gravissimi di violenza in cui, troppo spesso, i poliziotti rimangono feriti, non avendo a propria disposizione strumenti e norme che consentano un’adeguata tutela loro e degli altri. E’ ora di, continuare a stare con le mani in mano è ormai solo indice di cattiva fede. Urge intervenire prima che ci scappi il prossimo morto”. Così Valter Mazzetti, Segretario ...