Napoli, l'appello di De Laurentiis a Draghi: "La Serie A inizi a dicembre" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Napoli , 30 Giugno 2021 " Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , si è presentato davanti ai cronisti in conferenza stampa all'hotel St. Regis di Roma dove lanciato una proposta molto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021), 30 Giugno 2021 " Il presidente del, Aurelio De, si è presentato davanti ai cronisti in conferenza stampa all'hotel St. Regis di Roma dove lanciato una proposta molto ...

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie ADL, appello a Draghi: «Se 10 club non iniziassero la Serie A?»: Il patron del Napoli, Aurelio… - iISud24 : Cdx, appello all’unità di Grant (Lega): «Liberiamo insieme Napoli dal malgoverno delle sinistre» #29Giugno… - infoitinterno : Napoli, da Maresca appello ai partiti: “Non è il momento delle divisioni” - iISud24 : Napoli, l’appello di Maresca: «Progetto per cambiare la città. C’è bisogno di costruttori e non distruttori»… - vendutoschifoso : RT @Lantidiplomatic: Un parroco di Napoli chiede aiuto a Putin 'Un messaggio al presidente russo Putin inviato da Napoli. Il parroco della… -