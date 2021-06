La moda diventa sostenibile grazie a una collezione tutta in rafia (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - La rafia diventa protagonista delle serate estive. La casa di moda Souldaze Collection di Domitilla Mattei, stilista e snowboarder romana che utilizza solamente tessuti italiani naturali e riciclati, in occasione del Phygital Sustainability Expo 2021 in programma il 5 luglio a Roma, primo evento in Italia dedicato alla transizione ecosostenibile della moda e del design, presenterà in anteprima un capo della sua nuova collezione estiva 2022, un abito lungo e fluttuante ispirato allo stile africano, creato con tessuti naturali di recupero italiano stampato in seta o in viscosa, che si ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Laprotagonista delle serate estive. La casa diSouldaze Collection di Domitilla Mattei, stilista e snowboarder romana che utilizza solamente tessuti italiani naturali e riciclati, in occasione del Phygital Sustainability Expo 2021 in programma il 5 luglio a Roma, primo evento in Italia dedicato alla transizione ecodellae del design, presenterà in anteprima un capo della sua nuovaestiva 2022, un abito lungo e fluttuante ispirato allo stile africano, creato con tessuti naturali di recupero italiano stampato in seta o in viscosa, che si ...

Advertising

Agenzia_Italia : La moda diventa sostenibile grazie a una collezione tutta in rafia - fattocome : @FiorellaMannoia Pare che sta a diventa' na moda l omicidio tocca mettece un freno - gvardiandevil : RT @amoancoraron: comunque uno dei pochi film che gioca molto anche sull'importanza della propaganda e della manipolazione che in un totali… - amoancoraron : comunque uno dei pochi film che gioca molto anche sull'importanza della propaganda e della manipolazione che in un… - Fiordaliso97 : @gabxrouge allora diventa una cosa da vomito ?¿ ma cosa cazzo volete che gliene freghi al neonato? Sta pensando al… -

Ultime Notizie dalla rete : moda diventa Amazon Prime Video, tutte le novità di luglio ...la pandemia da Coronavirus continua ad avere un forte impatto anche sull'industria della moda e gli ... La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze ...

MIPEL Lab, pelletteria alla riscossa E una filiera ricca, si riproduce perché diventa fortemente attrattiva per i giovani e per altre ... un'occasione che segna in Italia la ripartenza dei saloni internazionali del settore moda. È una ...

La moda diventa sostenibile grazie a una collezione tutta in rafia AGI - Agenzia Italia La moda diventa sostenibile grazie a una collezione tutta in rafia Un abito da sera lungo, che fonde tessuti naturali al materiale decorativo, in anteprima per la collezione 2020 al Phygital Sustainability Expo di Roma in programma il 5 luglio ...

Lavorare nella Moda: quali sono le professioni del futuro più richieste dalle aziende Buone notizie per ogni fashion addicted: il settore del fashion si evolve e c’è sempre più richiesta di professionisti italiani in tutto il mondo. Vediamo quali sono i profili più cercati nel campo de ...

...la pandemia da Coronavirus continua ad avere un forte impatto anche sull'industria dellae gli ... La casa della famiglia, apparentemente idilliaca,un inferno nel momento in cui forze ...E una filiera ricca, si riproduce perchéfortemente attrattiva per i giovani e per altre ... un'occasione che segna in Italia la ripartenza dei saloni internazionali del settore. È una ...Un abito da sera lungo, che fonde tessuti naturali al materiale decorativo, in anteprima per la collezione 2020 al Phygital Sustainability Expo di Roma in programma il 5 luglio ...Buone notizie per ogni fashion addicted: il settore del fashion si evolve e c’è sempre più richiesta di professionisti italiani in tutto il mondo. Vediamo quali sono i profili più cercati nel campo de ...