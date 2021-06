Juventus, approvato l’aumento di capitale da 400 milioni (Di mercoledì 30 giugno 2021) È arrivata l’ufficialità tramite il sito ufficiale della Juventus, dell’assegnazione a Maurizio Arrivabene l’incarico di responsabile dell’Area Football della Juventus. Ruolo affidatogli durante l’ultimo CdA del club bianconero, durante la quale, è stato anche approvato un aumento di capitale di 400 milioni di euro per supportare il piano dello sviluppo societario con le relative perdite dovute all’impatto della pandemia da Covid-19 sui tre esercizi 2019/22 stimati a 320 milioni di euro. Una nuova era ha inizio per la squadra del capoluogo piemontese: giovedì alle 14.30, difatti, il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) È arrivata l’ufficialità tramite il sito ufficiale della, dell’assegnazione a Maurizio Arrivabene l’incarico di responsabile dell’Area Football della. Ruolo affidatogli durante l’ultimo CdA del club bianconero, durante la quale, è stato ancheun aumento didi 400di euro per supportare il piano dello sviluppo societario con le relative perdite dovute all’impatto della pandemia da Covid-19 sui tre esercizi 2019/22 stimati a 320di euro. Una nuova era ha inizio per la squadra del capoluogo piemontese: giovedì alle 14.30, difatti, il ...

