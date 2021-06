Green Pass europeo | al via domani 1 luglio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dasarà attivo ilche renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. La certificazione, in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute, potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa o zona arancione. Ilviene rilasciato a chi è stato vaccinato contro il Covid o ha ottenuto un ...