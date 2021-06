Emma Marrone terrorizzata in aereo: la cantante bloccata dalla paura, il video su Instagram (Di mercoledì 30 giugno 2021) Emma Marrone si mostra ai fan nel bene e nel male. Il bene è quando torna sul palco e può coinvolgere milioni di persone con la sua musica, il male invece a quanto pare è quando si trova coi piedi staccati da terra. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune storie in cui mostra tutto il terrore provato prendendo un aereo. Emma Marrone terrorizzata in aereo: “Cosa non si fa per la musica” Anni fa, Emma Marrone ha cantato sulle note di Nel blu dipinto di blu, ma a quanto pare volare non è proprio nelle sue corde. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021)si mostra ai fan nel bene e nel male. Il bene è quando torna sul palco e può coinvolgere milioni di persone con la sua musica, il male invece a quanto pare è quando si trova coi piedi staccati da terra. Sul suo profiloha pubblicato alcune storie in cui mostra tutto il terrore provato prendendo unin: “Cosa non si fa per la musica” Anni fa,ha cantato sulle note di Nel blu dipinto di blu, ma a quanto pare volare non è proprio nelle sue corde. ...

