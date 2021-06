De Laurentiis | «Nel calcio pandemico sono stati protagoniste le voci degli allenatori»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio Dee il ruolo dellenel: Un anno e mezzo improprio, con il covid e senza pubblico, partite sembrano quasi giocate in acquario. Impetuosa presenza fonicasembrano quasi stordenti e inimicarsi la logica di una squadra che trova da sola la sua migliora rappresentazione del gioco. Situazione irreale,diventavano. Rimproverami no, non mi rimprovero niente. È stato ...

Commenta per primo Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole riguardo gli Europei e la ... ovvero che non investonomondo del calcio e ......comincia la solita tiritera A Radio Martecorso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, per parlare della conferenza stampa che terrà Aurelio De, ...Dopo mesi di silenzio, Aurelio De Laurentiis ritrova la parola e ne ha per tutti ... Dobbiamo fare la corsa per un assist agli istituzionali che non investono nel calcio ma sono nei loro ruoli solo ...Aurelio De Laurentis ha rotto il silenzio duraturo da febbraio 2021 e ha preso la parola in conferenza stampa, nel nome del Napoli. Il patron del club campano ha toccato vari e delicati temi inerenti ...