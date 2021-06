Chanel N° 5 compie 100 anni | l’oggetto del desiderio cambia forma

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Vaporizzare il proprio profumo preferito può risollevare l’umore e metterci subito nel mood giusto. Perché le sue note sono in grado di stimolare i sensi e persino trasre la giornata. Ecco perché, per celebrare i 100di N°5,ha realizzato una collezione inedita, il cui unico ingrediente è il jus creato da Ernest Beaux nel 1921. L’idea è di quelle che sarebbero potute venire a Mademoiselle in persona: trasre oggetti doi uso comune in simboli del lusso così che i gesti che di solito riserviamo solo alle occasioni speciali entrino a far parte della vita di tutti i giorni. Nasce così, ...